– Kom på bedre tanker

Af Lasse Buch, på vegne af beboerne på Ærtebjergvej og Toftevang Vejlag

Som beboer i Toftevang Vejlag (placeret mellem Birkevang og Bystævneparken) er vi mange der er glade for, at vi har fået bevilliget anlæggelse af klimaveje i vores vejlag.

En klimaløsning som er blevet udarbejdet af Københavns Kommune og HOFOR for at fjerne regnvand fra vejene og dermed begrænse presset på kloakkerne og så vidt muligt vandet i kældrene.

Samtidig varsler Københavns Kommune et projekt hos vores naboer i Bystævneparken, hvor planen er at opføre 600 nye familieboliger, 250 plejeboliger, 15 almene specialungdomsboliger samt en skole med to spor og dagsinstitutioner til 20 grupper.

I den forbindelse er det så planen, at åbne op for gennemkørende trafik på vores lukkede veje. Veje som i forvejen er plaget af gennemkørsel, fordi mange bilister prøver at spare tid ved at holde i kø i det store kryds ved Frederikssundvej / Husum Torv. Derudover ser vi et stigende antal parkerede biler fra vores omkringliggende naboer.

Københavns Kommune har nu opdaget, at vi har gang i et projekt (som de selv har været med til at sætte i søen), som påvirker deres eget projekt i Bystævneparken (”god dag mand økseskaft…”) og har derfor fremsat krav om, at vi koordinerer de to projekter, da de arbejder på en lokalplan, hvor bl.a. Ærtebjergvej bliver åbnet op for gennemkørende trafik.

Vi er mange der mener dette er en skør ide. Ikke kun pga. vores foreliggende klimprojekt, som gerne skulle resultere i endnu mindre plads til gennemkørsel – men også pga. af områdets i forvejen alt for trafikfyldte veje.

Gadelandet/Storegaardsvej og især Frederikssundsvej omkring Husum Torv kan næsten ikke rumme mere trafik. Man burde i stedet se på løsninger, der kan lede trafikken væk fra disse veje.

Jeg opfordrer derfor politikerne og Københavns Kommune til at komme på andre og bedre tanker.