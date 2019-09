Lokal Ældredag om Bevægende fællesskaber

Fra Ældredagen sidste år, der blev afholdt i Vanløse. En ikke uvæsenlig del er de utallige smagsprøver. Foto: Kaj Bonne

For 17. gang afholdes der Ældredag i lokalområdet Vanløse Brønshøj Husum. I år afholdes dagen i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, torsdag den 3. oktober mellem kl. 10 og 14.15.

Af Erik Fisker

Dagen byder på mere end 40 spændende og interessante stande at besøge, og årets tema er bevægende fællesskaber. Mange kommer igen år efter år for at mødes med venner og bekendte, og flere både gamle og nye kommer for at orientere sig om, hvad der er af muligheder og tilbud for seniorer på det frivillige, det private og det kommunale område.

Hvert år er der både underholdende og lærerige indslag. I år er der mulighed for at opleve foredrag ved teolog, forfatter og maler, Jørn Henrik Olsen, med titlen ”Ensomhed er et godt sted at besøge, men et trist sted at slå sig ned”.

Udover mange smagsprøver er der også mulighed for at køb noget at drikke og spise i Kulturhusets Café Pilen, hvor der også vil være jazzmusik.

Dagen afholdes hvert år på skift mellem Vanløse og Brønshøj og er arrangeret af Ældresagen, Husum Vænge Centret, Lokaludvalgene i Vanløse og Brønshøj-Husum og Områdekontoret for Sundhed og Ældre – København Nord.