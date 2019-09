Mandagsgrin i komedieklubben

Snart kigger komikeren Heino Hansen forbi caféscenen i Kulturhuset Pilegården. Foto: Pressefoto.

Heino Hansen og Anders Nielsen optræder den 7. oktober på Pilegården

Af Redaktionen, redigeret

På mandag kl. 20 kan Brønshøjs egen comedyklub med den faste vært Frederik Rosgaard i spidsen byde velkommen til endnu en aften med top-standuppere.

Heino Hansen har skabt sig en kometkarriere inden for stand-up. Han er netop nu aktuel med sit nye show ”Heino What You Did Last Summer”. Han har netop optrådt for fulde huse på Bremen, så målt op mod det venter der publikum en ret eksklusiv og intim oplevelse.

Anders Nielsen gik for nylig viralt med et opslag, der gik i rette med fordomme omkring håndværkere. ”Hver sommer, når jeg ser glade studenter i bybilledet tænker jeg: ”Hold kæft hvor VAR det en god tid, men hvor ER det godt at jeg læste videre og blev håndværker!” Opslaget blev delt mere end 31.000 gange. Hans baggrund som håndværker finder da også vej til scenen eksempelvis i onemanshowet ”En Håndværkers Beretninger”.

Billetter kan købes på pilegaarden.kk.dk

JL