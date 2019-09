Mød mosens lydløse jægere

Foto: colourbox

På flagermusturen den 9. september, kl. 19-21 er der mulighed for at tage hele familien med ud til Kirkemosen ved skumringstid

Af Erik Fisker

På flagermusturen den 9. september, kl. 19-21 er der mulighed for at tage hele familien med ud til Kirkemosen ved skumringstid, når flagermusene vågner og flyver ud for at spise insekter. Med biolog Inger Kærgaard går man på jagt med “flagermusdetektorer” og lytter efter flagermusenes frekvenser.

Man prøver at finde ud af hvilke flagermusarter, der er ved Kirkemosen. Hvis det regner og blæser kommer der ingen flagermus – og turen bliver udsat til en anden gang.

Mødested: På hjørnet af Pilesvinget og Brønshøj Kirkevej. Se mere om dette og andre naturaktiviteter på www.naturbyen.dk