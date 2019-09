Musikelever holdt koncert for alle i 1g

Musiktalenterne står i kø på Nørre G. Foto: Carol Munkers

Af Erik Fisker

Musikåret på Nørre G er skudt i gang, da alle musikelever i 2g og 3g som kulminationen på deres musikhyttetur gav koncert for alle elever i 1g ved en musikfællestime. De spillede 15 af deres 25 numre fra hytteturen, og der var både lærerstyrede og – ikke mindst – helt selvkørende arrangementer.

– Vi hørte bl.a. det lærerstyrede Hyttefunkorkester med Da Fonk af Nils Landgren, selvkørende ensembler med så forskellige numre som Waterfalls, Soaked, Almost is Never Enough, Move your Feet. Hele koret var også på scenen bl.a. med Beatles. Det var en flot koncert, der viste de mange musikalske talenter, som Nørre G har – også i år, fortæller Carol Munkers fra Nørre G på Mørkhøjvej.