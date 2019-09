Netværk om sundhed i bydelen

Hvordan opnås bedre sundhed i Brønshøj-Husum?

Af Erik Fisker

Hvordan opnås bedre sundhed i Brønshøj-Husum? Kan der skabes nye samarbejder i bydelen? Kan man arbejde med sundhed på andre måder, end der gøres i dag? Det vil Lokaludvalgets Social- og Sundhedsudvalg i den kommende tid sætte fokus på gennem netværksskabende og idéskabende aktiviteter. Alle aktører i bydelen, der arbejder med sundhed, er velkomne til at deltage i det netværksmøde, der er undervejs. Interesserede kan skrive til broenshoej-husumlokaludvalg@okf.kk.dk for at høre mere om initiativet. /EF