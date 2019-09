Nu skal Stadions projekt stå sin prøve

Stor satsning i håndboldklubben. Mange nye tiltag skal være med til at sikre oprykning til 1. division

Af Redaktionen, redigeret

Lige ved og næsten. Sådan har det været for IF Stadions håndboldherrer de seneste år. Men i denne sæson skal det være. Sæsonen starter på lørdag på udebane mod Køge, der også menes at tilhøre gruppen af klubber, som vil spilled med om oprykning til 1. division.

Som et væsentligt supplement til skærpelsen af 1. holdsspillernes ydeevne er den kendsgerning, at Stadions 2. hold er rykket op i 3. division. Der står sultne håndboldspillere klar på 2. holdet, hvis 1. holdsspillerne svigter.

Der er også sket en skærpelse på de indre, administrative linjer. Brønshøj-Husum Avis har tidligere beskrevet ”Projekt Stadion”, og nu skal projektet stå sin prøve.

Stadion udbyder et sæsonkort til klubbens trofaste tilhængere. Kortet gælder til hjemmekampe i divisionen, pokalkampe og eventuelle oprykningskampe. Ved at købe sæsonkort kan man hver gang tage én person med til håndbold.

Tilmelding til sæsonkort sker hos formanden Allan Juhl Jensen på email: allan.juhl.jensen@gmail.com eller mobil 28 91 08 73. Sidste frist er 25. september.

Også på sponsorfronten sker der meget. Seneste nye sponsor er REMA1000:

– Vi har arbejdet intensivt i løbet af sommermånederne på at styrke IF Stadions profil, herunder udvikle nye sponsorkoncepter til vores samarbejdspartnere. Sidstnævnte vil blive meget tydeligt, når vi skal påbegynde arbejdet med vores sponsorer i forhold til sæsonen 2020/21, siger Allan Juhl Jensen.