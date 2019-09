Ny ældrepolitik i København

”Vær med – hele livet”. Det er titlen på Københavns ældrepolitik, som sætter en fælles ramme i Københavns Kommune frem mod 2022

Af Erik Fisker

København har fået en ny ældrepolitik med fokus på frihed, tryghed og fællesskab. – Københavnere er forskellige. Der er mange forskellige behov, men også forskellige vaner og måder at leve på. Og derfor skal vi som kommune tilpasse os de ønsker og behov som de ældre har, siger sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling og understreger, at man som ældre i København skal man kunne fortsætte med at leve det liv, man selv vil. – Kommunes tilbud skal være fleksible og kunne tilpasses den enkelte ældre, siger borgmesteren.

Frihed, tryghed og fællesskaber

Københavns Kommunes ældrepolitik har tre pejlemærker: frihed, tryghed og fællesskab. Københavns Kommunes mål er at støtte og hjælpe de ældre med at kunne selv. For eksempel ved at udbrede brugen af velfærdsteknologi og hjælpemidler. Samtidig skal indsatsen følges af trygheden i at vide, at kommunen står klar, hvis man har behov for det. Uanset om behovet skyldes fysisk eller psykisk sygdom.

Fællesskaber er det tredje pejlemærke, og det er der en særlig grund til påpeger borgmesteren:

– Alt for mange ældre føler sig ensomme og savner nogen at være sammen med i hverdagen. Derfor skal vi have endnu mere fokus på at hjælpe borgerne ud af ensomhed og ind i nogle af de mange fællesskaber, byen byder på, siger Sisse Marie Welling.

Ældrepolitikken ”Vær med – hele livet” er vedtaget af Borgerrepræsentationen i juni 2019.

FAKTA

Torsdag den 3. oktober, kl. 10-14.15 afholdes Ældredag i Brønshøj, Husum og Vanløse. Dagen afholdes i Kulturhuset Pilegården