Nyt cykelfællesskab for seniorer

Hvor skal turene gå hen, når Brønshøj får sit nye cykelfællesskab? Det kan man byde ind med på informationsmødet i Pilegården, hvor man også kan melde sig som cykelguide. Foto: DGI Storkøbenhavn

I næste uge starter den første fælles cykeltur for folk på 65 år eller mere

Af Redaktionen, redigeret

Har du rundet 65 år og har lyst til sociale cykelture i fællesskab med andre, er der en godt nyt. Torsdag den 5. september kl. 11 mødes lokale seniorer i Kulturhuset Pilegården til en snak om det nye cykelfællesskab, inden de begiver sig ud på den første fælles cykeltur i bydelen torsdag den 12. september kl. 11.

Cykelturene tager udgangspunkt i deltagernes ønsker og niveau og ruterne lægges af cykelguider fra DGI Storkøbenhavn, som cykler med de første mange gange, inden de deltagere der har lyst, selv begynder at tage initiativ til at lægge ruter i bydelen.

Deltagerne bliver inddelt i hold efter niveau og ambition. Det betyder, at der er plads til alle, om man er i god form og til lange ture, eller lige har støvet cyklen af efter flere år i kælderen. Erfaringen siger, at det er en god måde at knytte nye venskaber og få fælles oplevelser på og så er det godt både for den fysiske og mentale sundhed at cykle sammen.

Tilbuddet er gratis og gælder for alle over 65, som har en cykel. Alle cykelture starter ved Kulturhuset Pilegårdens hovedindgang, og efter turene mødes deltagerne til kaffe i Pilegården omkring kl. 12.30-13.00.

DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune står bag initiativet. Det er gratis at deltage.

JL