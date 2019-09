Ødelagte fortove m.m.

Foto: ef

Efter snart mange års byggeri og arbejdskørsel omkring Brønshøj Skole, er området omkring skolen præget af ødelagte fortove og kørebaner.

Af Erik Fisker

Flere beboere i kvarteret fortæller, at de uden held har henvendt sig til både Københavns Kommune og skolen for at forholdene kan bringes i orden, både af hensyn til gående og kørende.

De faktiske forhold flere steder omkring skolen, på blandt andet Nordfeldvej, Elmelundevej og Rytterskolehøj må skønnes at være til både fare og ulempe for de borgere, der færdes i området – og så er det ikke særlig æstetisk at se på. Det er forhold, der har præget kvarteret de sidste 4-5 år med huller i vejbanen, ødelagte fortovsfliser samt fortove der består af enkelte fliser og ellers mest af grus og jord.

– Det har set sådan ud siden november 2014, og det er ikke bare grimt men også farligt, især for de mange børn, der færdes på vejene omkring Brønshøj Skole, fortæller en beboer på Brønshøjgårdsvej.

En anden beboer siger, at det visse steder ser ud som om der har været jordskælv med knækkede fliser, der stikker op og udgør risiko for fald, især når det er mørkt.