Om musikfestivalen i Bystævneparken

Som pårørende har jeg for første gang oplevet festivallen i Bystævneparken, og som jeg forstod, var det første gang, at alle plejehjem i København deltog

Af Solveig Ebbesen

Af Solveig Ebbesen, Ellevangen 1, Brønshøj

Som pårørende har jeg for første gang oplevet festivallen i Bystævneparken, og som jeg forstod, var det første gang, at alle plejehjem i København deltog. Man fortalte i åbningstalen at der deltog 900 mennesker. Det sås, men mærkedes ikke. Jeg er fuld af beundring over hvor effektivt det forløb, men allermest, er jeg glædeligt overrasket over den kærlige omsorg alle plejerne udviste over for borgerne som deltog.

Det var en oplevelse at se dem danse med deres beboere, også selv om de sad i kørestol. Det var ingen hindring.

Som pårørende er jeg dybt taknemmelig, for det giver stof til eftertanke, når man ofte hører kritik af plejehjem. Min ægtefælle bor på Egebo, og her oplever jeg den samme omsorg i hverdagen. Det skylder jeg jer alle en stor tak for. I burde have en medalje, for den omsorg i udviser over for dem, der bor hos jer.

Her må i nøjes med en stor tak, for det store arbejde i udfører for de mennesker som ikke mere kan blive i eget hjem.

Varme og hjertelige hilsner.