Overskudsmad doneres til hjemløse

Overskydende frikadeller, sandwich og salater skal ikke længere i skraldespanden i køkkenet på Bispebjerg Hospital.

Af Erik Fisker

I stedet vil det blive serveret for lokale hjemløse. Køkkenet på hospitalet har indgået en aftale med Morgencafé for hjemløse i Nordvest, så deres brugere kan få maden i stedet. – Vores brugere er ikke et sted i livet, hvor de har mulighed for at prioritere et godt og sundt måltid mad, og derfor har det enorm betydning for både deres fysiske og psykiske velvære, at vi nu kan få sund velsmagende mad fra Bispebjerg Hospital helt gratis, siger Michael Espensen, leder af Morgencafé for hjemløse.