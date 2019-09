På opdagelse på Brønshøj Torv

Christina Bruun Olsson bor i Brønshøj, og hun opfordrer dig til at slukke mobilen og se dig for på din vej

Af Redaktionen, redigeret

Christina står ved postkasserne på Brønshøjs Torvs ene hjørne. Her er P i ordet POST væk, så der i stedet står OST. Og netop tekst der opstår enten ved et tilfælde på grund af f.eks. patina eller fordi dele af ordet er dækket af et klistermærke, er et af emnerne i bogen ”Se dig for – 100 hverdagsmotiver” udgivet på Byens Forlag.

Ved siden af står den gamle plakatsøjle, og her er det især nærliggende at se efter bogstaver, ord eller sætninger der opstår i mødet imellem de opsatte plakater. Der er nu ikke flere af sådanne eksempler med tekst, til gengæld opstår der en slags ”scene” imellem to plakater, hvor et ansigt på den ene plakat kigger nysgerrigt hen på nogle damer på den anden.

– Det er muligt at få rigtig mange humoristiske oplevelser ved at se sig for i hverdagen, griner Christina.

Selve plakatsøjlen gemmer også på detaljer, som Christina aldrig før har lagt mærke til; Rundt om soklen er påsat små stjerner og et enkelt tårn i kobber.

– Nogle gange får man øje på små skatte, som f.eks. dette fine, lille tårn, en tabt legomand mellem fliserne eller en person der har en skæg gangart. Jo mere man øver sig jo lettere er det at se – det er som at lære at læse mellem linjerne. Og der er masser af øvelser at gå i gang med, siger Christina og starter med farvetemaet.

Først går hun farvecirklen igennem ved at dreje rundt på stedet; Røde postkasser, orange logo på butiksruden, gult tilbudsskilt, grønne planter osv. Komplimentær-farvepar som f.eks. rød/grøn er også at finde i både trafiklyset og pizzeriaets markise. Hun nærmer sig busstoppestedet.

– Du kan jo give dig selv en lille lynopgave: find tre blå farver, inden du står på bussen, siger hun og udpeger hurtigt den blå top på busstoppestedet, en blå cykelhjelm og den blå prik over Bibliotekets facadeskilt: – Man kan jo selv sætte sværhedsgraden, griner hun.

– Se denne forskydning på folien på busstoppestedets glas, den er da skøn, udbryder hun pludselig og nævner, at forskydninger også er et emne i bogen, og at de er allevegne, bla. i vinduesrækkerne, hvor trappeopgangens vinduer er placeret forskudt i forhold til lejlighedernes samt mellem mur- og brosten for at sikre en stærk konstruktion:

– Men det gælder om at blive god til at få øje på de helt særlige eksempler i mængden.

Et tyggegummihjerte

I det hun kigger ned på fortorvsflisen, får hun øje på et tilfældigt opstået hjerte dannet af et udtrådt tyggegummi.

– Waw, et flot eksemplar, udbryder hun.

– De er allevegne fordi det er så enkel en form og de findes jo i symmetriske, asymmetriske, tykke, tynde, runde og kantede udgaver. En anden god betragtningsøvelse er at tælle. Hvad kan du få øje på, som der kun er én af, to af, tre af osv.

– Her har vi jo f.eks. den plakatstander og de to postkasser, så har vi de tre telte, der er fire altaner på facaden derhenne og fem sæder på den ene sten ved springvandet.

På vej mod træerne på torvet vil Christina gerne se nærmere på dem: – Bark og mos kan være så smukt, og så kan det jo gemme på former.

Hun bliver dog distraheret af et lille hjerte, der er skåret ind i barken på et af de første træer.

– Nææ et fint lille spor, siger hun og får derefter øje på endnu et spor; en seddel der er hængt op med en snor om stammen på et andet træ. Ved cykelstativerne peger hun på bagsiden af et barnesæde: – Se det danner et ansigt – et lidt mut ét? Tilfældigt opståede ansigter er i øvrigt også et emne i bogen, minder hun om, og her i det diagonale hjørne slutter hendes lille se dig for-tur.

Visuelle eksempler

”Se dig for – 100 hverdagsmotiver” indeholder skrevne og visuelle eksempler på motiver – flere af dem er fra Brønshøj-området – som vi alle kan få øje på i hverdagen – inde som ude, i byen og naturen, i det helt nære og i det fjerne. Ovenfor var det mulighederne i nærheden af Brønshøj Torv, men kun fantasien sætter grænser for, hvor du kan gå rundt og lege med slukket mobil!

Det er tanken med bogen, at den skal inspirere dig til at blive en bedre betragter af hverdagens motiver – fra almindelige banaliteter til de helt særlige motivskatte, som vi sjældent lægger mærke til.

jl