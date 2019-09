Præsentation af skolebyggeri anno 2019

Fra den store gymnastiksal er der god udsigt til omgivelserne. Foto: Kaj Bonne

Bellahøj Skole viste med berettiget stolthed sin nye udskolingsbygning frem

Af Erik Fisker

Alle elever, forældre og andre interesserede var i forrige uge inviteret til at se nærmere på den bygning til skolens ældste elever, der er blevet taget i brug efter sommerferien, selvom huset lige mangler lidt i at være helt færdig.

– Velkommen til et skønt sted, der til daglig skal rumme omkring 300 elever, sagde skoleleder Lise Velin til de mange fremmødte. – Det er næsten halvandet år siden byggeriet startede og der har i hele forløbet været et rigtig godt samarbejde med både håndværkere og alle der har været involveret i byggeriet, tilføjede hun.

Stor gymnastiksal øverst

Udskolingshuset skal rumme 7.-9. klassetrin og indeholder almindelige undervisningslokaler, et stort auditorium og øverst en stor gymnastiksal på 540 kvadratmeter med store vinduer mod højhusene og de grønne områder. Der er moderne tidssvarende faciliteter ved gymnastiksalen til bad og omklædning og rum og steder til elevernes gruppearbejde og individuelt arbejde. Samtidig har hver elev sit eget aflåste skab og til lærerne kan disponere over tre teamrum – et til hvert klassetrin.

Der er ikke indrettet klasselokaler til de enkelte klasser. I stedet skal eleverne skifte lokale, afhængig af hvilke fag, de skal undervises i. Der er ikke faglokaler i den nye bygning, da disse ligger i en nyrenoveret afdeling ved den gamle skole.

Auditoriet skal anvendes til samling af eleverne til fx undervisning af flere klasser samtidigt samt til fællesmøder, foredrag og filmforevisning m.m.

FAKTA

Den oprindelige Bellahøj Skole er bygget 1937 og gennemgår netop nu en gennemgribende renovering, der forventes at være helt færdig i 2021, når de sidste attraktive udearealer er etableret.

Pris for nybyggeri og renovering:180 mio. kr.

Se flere af Kaj Bonnes fotos på https://kajbonne.myportfolio.com/bronshoj-husum-avis



Den nye bygning til udskolingen mangler beklædningen med trælameller. Bag de store ruder ligger gymnastiksalen.



Skoleleder Lise Velin byder velkommen i auditoriet og fortæller om den nye bygning.