Sådan kan du indrette din nye lejlighed

SPONSORERET INDHOLD: Sommerferien er nu overstået, hvorfor mange unge mennesker skal til at begynde på deres nye studier, hvis de ikke allerede er begyndt. Det kan være, at du er kommet ind på en uddannelse på Københavns Universitet, hvorfor du muligvis er flyttet ind i en lejlighed i et område tæt på København.

Det kan eksempelvis være, at du har fået en fin lejlighed i Brønshøj, hvor du fint kan cykle til og fra skole? Hvis du lige er flyttet ind i en ny lejlighed, har du måske ikke haft alverdens tid til at indrette dit nye hjem, når du også skal læse 100 sider hver dag. Herunder får du nogle idéer til, hvordan du kan indrette din lejlighed.

Find noget flot til væggene

Når du flytter ind et nyt sted, er det ikke sikkert, at der er så meget på dine vægge. Ofte er der slet ikke noget. Du bør derfor overveje, hvad du vil have på dine vægge. Det skal gerne være noget, der passer til din stil, men det må også gerne være noget, som gør det hele lidt mere hyggeligt. Du kan eksempelvis investere i nogle lysestager, du kan hænge på væggen. Derudover kan du naturligvis hænge billeder op på dine vægge. Måske nogle du køber, eller måske kan du få nogle af dine egne billeder indrammet. Det kan eksempelvis være rejsebilleder?

Du kan som et alternativ til almindelige billeder også finde ting fra Wallstickerland. Her kan du både finde en masse forskellige plakater og wallstickers, du måske vil synes om. Det kan være, at du ønsker dig et verdenskort eller et godt citat, som du kan klistre på din væg?

Miljøvenlig indretning – hvad kan du gøre?

Hvis du er engageret i miljøet, kan du endvidere forsøge at indrette din lejlighed på en miljøvenlig måde. Du tænker måske på, hvordan du kan føre din miljøvenlige tanke ud i livet?

Du kan eksempelvis forsøge at rydde dit køkken for plastik. I et køkken har vi normalt meget mere plastik, end vi faktisk selv er klar over. Mange danskere har for eksempel skærebrætter, køkkenredskaber og opbevaringsbokse, som er lavet af plastik. Her kan du i stedet gå ud og investere i mere miljøvenlige materialer – eksempelvis træ.

Derudover kan du købe nogle planter, da de hjælper med at forbedre indeklimaet i din lejlighed.

Har du overvejet genbrug?

Du kan ligeledes overveje at indrette dit hjem med genbrugsmøbler og ting i genbrugsmaterialer. Genbrug er generelt godt i flere henseender. Det er nemlig en miljøvenlig måde at indrette sin lejlighed på, men genbrugsmøbler er ligeledes et billigere alternativ til de nye møbler, du finder i de store møbelhuse. Det er ikke ensbetydende med, at hele din lejlighed skal være en kopi af en genbrugsforretning.

Ofte bliver der dog smidt nogle pæne og gamle ting ud, som andre kan få glæde af. Du behøver heller ikke at købe alle dine ting i en genbrugsforretning. Du kan eksempelvis opsøge de sociale medier – eller andre sider på internettet – hvor du kan købe og sælge gamle ejendele til billige penge.