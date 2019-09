Sådan vælger du de rigtige strømper

SPONSORERET INDHOLD: Selvom man lige har købt et nyt outfit til mange tusind kroner, er der mange som stadig tager deres gamle og slidte sokker på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Mange mænd har sikkert prøvet at stå i deres nyeste jakkesæt og finde ud af, at deres strømper, ja de er vist nok fra sidste år – og det ses tydeligt. Det er som om, at sokker og strømper ofte ikke rigtig tænkes ind i outfittet eller det modemæssige udtryk.

Strømper og sokker er stadig lavinteresse modemæssigt, og det kan måske være derfor, at der ikke findes særlig mange retningslinjer, når det kommer til, hvilken type sokker, man skal have på til hvad. Der er dog nogle tommelfingerregler, som er meget gode at følge, hvis man vil se nogenlunde moderne ud.

Der er for eksempel nogle herresokker og damesokker, som kun bør bæres ved bestemte lejligheder, mens nogle farver kun bør bæres til særligt tøj. Nedenfor har vi opstillet et par sokkeregler, som du vil kunne læne dig op ad.

Brug kun hvide (tennis)sokker, hvis du skal dyrke sport

Det er almindelig praksis for mange mænd at gå med hvide sokker, også selvom de ikke dyrker sport, hvilket kan gå an, hvis man har sportssko på. Men når der er tale om sandaler og hvide tennissokker, har vi et modemæssigt miskmask.

Hvide sportsstrømper er ideelle til at træne i gymnastiksalen og til udendørs sportsaktiviteter som løb eller boldspil. Faktisk ser det bedre ud med hvide herrestrømper eller damestrømper end sorte sokker i dette tilfælde. Så undgå helst sorte sportsstrømper, hvis du ikke vil vække for meget opmærksomhed på sportsbanen.

Farvede strømper til pænt tøj

Undgå også helst at tage sportsstrømper på til dine pæne sko, også selvom de er sorte. Årsagen er, at sportsstrømper har en tendens til at samle og folde sig ud over skoen, fordi de normalt er lavet af et tykkere og tungere materiale. Derudover passer ribstrukturen i sportsstrømper sjældent til pæne sko. Så invester derfor hellere i et par tyndere herresokker, som også gør det nemmere få foden ned i skoen.

Ankelsokker er et helt kapitel for sig, men generelt skal de bruges med forsigtighed.

Match dine sokker til dine bukser

Hvis vi lige tager jeans først, bør du vælge mørkere strømper som marineblå eller sorte sokker. Dog kan lyse jeans dog godt bære at blive parret med lyse sokker.

Ved andre bukser end jeans skal farverne på dine sokker bestemmes af farven på dine bukser. Hvis dine sko er sorte eller brune, bestemmer de dog farven på dine strømper. Sorte sokker til sorte sko og brune strømper til brune sko. Den samme regel gælder for grå og blå bukser, altså grå strømper til grå bukser og blå strømper til blå bukser. Der kan sagtens være nuanceforskelle i farverne, men som tommelfingerregel skal du vælge en mørkere farve til dine sokker.

En af fordelene ved at matche sokker med bukser er, at hvis du kommer i en situation, hvor du skal tage dine sko af, undgår du, at dine sokker tiltrækker unødig opmærksomhed. Man kan have et nok så flot jakkesæt på, men hele indrykket kan blive forrykket, hvis man for eksempel eksponerer et par strømper med alt for mange farver og striber. Så rådet herfra er ”keep it simple” og match sokkefarver til bukser og sko.