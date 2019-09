Samarbejde i bydelen

Fra på lørdag begynder vi at samarbejde med håndboldklubben Stadion, der holder til i Brønshøj ude i Energicenter Voldparken Hallen. Hvis du køber en billet til deres hjemmekamp mod Rødovre på lørdag kl. 13.20, så får du også en billet til vores hjemmekamp mod Skovshoved på lørdag kl. 15.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Og netop kampen mod Skovshoved er en kamp, som vi skal vinde. Efter to sejre i træk mod FC Helsingør og Slagelse er vi på 3. pladsen i vores række. Spillet er blevet forbedret efter de to nederlag mod B93 og Frem, og med Skovshoveds topscorer ude med karantæne, så kan det for tredje kamp i træk blive til sejr.

Men det kræver fuld fokus og modstanderen må under ingen omstændigheder undervurderes. Vi har nemlig tidligere på sæsonen set, at vi har haft problemer med hold, der lå sidst i division (B93 og Frem). Forhåbentligt har spillerne lært noget af de disse oplevelser og er klar til at give den hele vingen på lørdag.

Som nævnt så ligger vi nummer tre og med en sejr kan vi holde os i toppen og opfylde cheftræner Michael Madsens målsætning om at være i top fire efter 10 runder. Og der er gode chancer for tre point.

Det har slet ikke kørt for Skovshoved i denne sæson, som kun har hentet tre point i deres syv sidste kampe. Sidst blev det til et 1-2 nederlag hjemme mod Leo Ground til oprykkerne fra FA 2000.

Men selvom spillerne vil være toptændte, så har vi brug for masser af støtte på tribunen. Så tag alle dem du kender med ud til Tingbjerg Ground på lørdag og se om det ikke bliver til den tredje sejr i træk.

Derudover ønsker vi Skovshoveds spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.