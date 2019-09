Silas blev sjællandsk mester

Foto: Privat

Den 15-årige speedwaykører Silas Hoegh fra Brønshøj blev også nr. 4 ved DM

Af Redaktionen, redigeret

I den forgangne uge deltog den unge Brønshøj-knægt Silas Hoegh til både Sjællandsmesterskabet og senere DM-finalen i Esbjerg i juniorklassen 85cc speedway.

Silas’ sæson har ikke gået helt, som han har ønsket sig det, selvom han startede med at vinde et åbningsløb foran alle de hurtigste i Danmark. Før sommerferien kostede et enkelt styrt deltagelse til VM og EM, som han sidste år deltog i sidste år med succes, så tirsdag aften kørte teamet til Glumsø for at prøve at genvinde sidste års Sjællandsmesterskab og lidt af den tabte selvtillid. Efter 4 tætte heat i den varme sommeraften stod det klart, at Silas ikke kunne nås af de andre, og han kunne løfte den prestigefyldte pokal som vinder igen i år.

Søndag skulle landets 16 bedste kørere dyste om det danske mesterskab på Korskro, Esbjerg. Et flot stævne med masser af tilskuere på lægterne, og de fik også et hårdt kørt og spændende løb at se. Silas vandt sine tre første heat, men i fjerde heat faldt hans metalslæbesko af støvlerne, og uden den er det umuligt at boardslide maskinen rundt i svingene, og han endte uden point. For at kvalificere sig som en af de fire til finaleheatet var han nødt til at slutte på andenpladsen i sit sidste heat, og det lykkedes til trods for, at banen nu var så svær at køre rundt på med dybe spor, at cyklerne stejlede vildt ud af svingene.

I finaleheatet fik Silas en god start og ligger på andenpladsen ud af sving to. Det ville lige netop række til sølvmedalje, men alle fire drenge kæmpede med at køre de hurtigste linjer rundt på banen, og Silas kunne høre én nærme sig bagfra. I næstsidste sving skar han for skarpt ind, og cyklen skred ud mod barrieren, og han blev overhalet og sluttede samlet på en fjerdeplads.

Til trods for Silas’ skuffelse er teamet stolte af den flotte kørsel, og han fik bevist, at han er tilbage blandt de allerhurtigste. Nu mangler der blot nogle få uger med Slangerups 1. divisionshold, og så begynder et større eventyr på seniorklassens 500cc.

JL