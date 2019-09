Skøjtebane lader vente på sig

Kun en kort overgang kunne der løbes på skøjter på Genforeningspladsen. Nu bliver isen til grødis, fordi køleanlæggets rør har for lille en kapacitet. Foto: Kaj Bonne.

Merudgift på 30 millioner betyder, at der tidligst kan stå på skøjter i slutningen af 2020

Af Jan Løfberg

Da Byggeri København standsede genopretningen af skøjtebanen på Genforeningspladsen og den 19. juni meddelte Kultur- og Fritidsudvalget under Københavns Kommune, at der skal afsættes yderligere 29,2 millioner kroner til projektets gennemførelse, så var fiaskoen fuldkommen. Nu går der mindst yderligere et år, inden borgerne kan stå på skøjter.

Der var lagt op til, at genopretningen af den permanente skøjtebane skulle have været foretaget i den forgangne vinter. Boldklubben Union spillede oven i købet sine kampe på Brønshøjs baner i Tingbjerg, men undersøgelser viste, at køleanlæggets rør ikke har den fornødne kapacitet. Det er især kombinationen af en skøjtebane og kunstgræsbane, der har givet udfordringer. Især fordi et sådan anlæg aldrig har været lavet før i Danmark.

Efterfølgende er det kommet til en erstatningssag mellem Byggeri København og entreprenøren. Byggeri København meddeler, at genopretningsprojektet ikke behøver at afvente voldgiften mellem bygherre og entreprenør, såfremt ekstrabevillingen gives.

Politikerne i Borgerrepræsentationen er meget afventende med at tildele yderligere midler: – Det er klart, at man ikke har lyst til bare at bruge 30 millioner kroner på noget som allerede har kostet 40 millioner, siger Jonas Bjørn Jensen, socialdemokratisk medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

– Lige nu og her er vi pressede i Københavns Kommune. Vores forhåbning er, at vi i kommunerne får mere luft i økonomien, så vi ikke er underlagt de nuværende anlægsrammer. Som det er nu, så er det svært at en skøjtebane skal ”vinde” over bevillinger til for eksempel skoler, siger Jonas Bjørn Jensen.

Den socialdemokratiske politiker påpeger, at en sag som denne samt sagen om skimmelsvamp i Bellahøj Svømmestadion ikke gavnlig for borgernes tillid til kommunen: – Som politikere har vi ansvaret. Et eller andet er gået galt, og det må vi sørge for ikke kommer til at ske i fremtiden. Jeg håber, at entreprenøren kan holdes ansvarlig, men ellers må vi lære at dække os bedre ind økonomisk.

Håbet er nu, at der næste år kan etableres en mindre skøjtebane på Genforeningspladsen. Men som alt ser ud nu bliver det tidligst i slutningen af næste år: – Det vil være vigtigt for området, for meningen er, at skøjtebanen skal være et fælles kulturelt løft for både de udsatte borgere og deres ressorcestærke naboer, siger Jonas Bjørn Jensen.

