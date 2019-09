Stadion mener det alvorligt

Også den anden kamp for Stadions herrer i 2. division blev vundet kæmpe stort

Af Redaktionen, redigeret

Det ser ud til, at IF Stadions udmelding om, at man går målrettet efter en oprykning til håndboldherrernes næstbedste række, 1. division, har tyngde. I lørdags blev naboerne fra Rødovre HK besejret med 33-23 hjemme i EnergiCenter Voldparken Hallen. Dermed fulgte klubben flot op på sæsonåbningens storsejr på 30-18 over Køge.

– Rødovre gjorde alt, hvad de kunne for at trække tempoet ud af kampen. De havde en del succes i starten og kom foran 9-6, men allerede inden pausen var vi i kontrol førte med fem. 2. halvleg vandt vi også med fem. Man kan sige, at det var en dag ”på kontoret”, men det skal der også være plads til, siger Stadions cheftræner Thomas Schou.

Nu skal Stadion på lørdag den 5. oktober kl. 14.30 op til sæsonens første store test, når man på udebane møder SUS Nyborg, der ligesom Stadion har vundet sæsonens første to kampe.

– Nyborg er et hold, som vi forventer i top-4. Vi har en del video på dem og vil møde velforberedte op på Fyn. Jeg er fortrøstningsfuld, og hvis vi får forsvar og angreb til at fungere samtidig, så bliver det en helt anden kamp end mod Rødovre, siger træneren.

Stadions 2. hold er oprykker til 3. division. Efter 25-25 mod KSI blev sæsonens anden kamp vundet med 30-21 over Virum-Sorgenfri, der betegnes som en af de klubber, der banker på til 2. division.

– Det understreger vores trups bredde, så skulle der ske noget med skader eller andet på 1. holdet, har vi kompetente erstatninger parat, siger Thomas Schou.

Næste kamp for Stadions 2. hold er ude den 12. oktober kl. 17 mod HØJ i Jyllingehallen.

JL