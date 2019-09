Studerende redder liv

Hjerteløber Mohamed. Foto: Camilla Sunesen

22-årige Mohamed Arshaf fra Tingbjerg er hjerteløber. Han er derfor altid klar til at hjælpe folk, som der har fået et hjertestop

Af Erik Fisker

Mohamed er frivillig hjerteløber. Det vil sige, at han har hjerteløber-appen på sin mobiltelefon, som fortæller hvis der er én i nærheden af ham, som har fået et hjertestop. Når dette sker, kommer Mohamed løbende med den nærmeste hjertestarter, og er på den måde med til at forsøge at redde et andet menneskes liv.

Mohamed studerer til daglig medicin og arbejder ved siden af som førstehjælpsinstruktør hos brandkadetterne. – For mig var det oplagt at være hjerteløber. Det ligger tæt op ad det jeg til dagligt laver, hvor jeg gerne vil være med til at redde liv, siger han.

I sin tid som hjerteløber har Mohamed brugt hjertestarteren to gange. – Det føles dejligt at kunne være med til at redde et andet menneskes liv. Det kan være en far, en bror, en mor, en søster, en datter som ligger dér. Det er en ubeskrivelig følelse, fortæller Mohamed.

Indsatsen kan være altafgørende

Mohamed anbefaler at flere bliver hjerteløbere:

– Tænk over hvor meget din indsats egentlig betyder. For hvert minut der går fra et hjertestop starter, falder overlevelseschancen med 10 procent. Orienter dig om hvor der er en hjertestarter i de områder du færdes meget i. Det er langt fra hver dag, at man er ude og løbe med hjerteløber-appen. Men den dag man er, er man altafgørende. Du er dog aldrig alene, for det er de 20 tætteste hjerteløbere i området, som alle indkaldes, siger Mohamed.

I Danmark er der opstillet mere end 20.000 hjertestartere, hvoraf ca. halvdelen er tilgængelige hele døgnet. I Brønshøj findes der relativt mange hjertestartere, flere af dem doneret at Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Det er TrygFonden, der står bag kampagnen ”Du kan redde liv”. Yderligere oplysninger på hjertestarter.dk.