Superstart af Stadion

Vandt 30-18 i sæsonpremieren over Køge

Af Redaktionen, redigeret

IF Stadions håndboldherrer åbnede sæsonen i 2. division med brask og bram. På udebane blev Køges nedrykkere fra 1. division besejret overbevisende med 30-18.

Dermed fik håndboldklubben den bedst tænkelige start på ”Projekt Stadion”, hvor et højere ambitionsniveau både på og udenfor banen samt en øget træningsmængde i spillertruppen blev præmieret øjeblikkeligt.

Stadions spillere havde trænet tungt i august, satset på lidt friskere ben og spil i september: – Det gav pote med det samme. Vores første 15-20 minutter i Køge var en magtdemonstration af de store. Vi var godt forberedte, vi kæmpede stenhårdt og tromlede dem så ellers ned. Vi førte 10-1 og 12-2. Henrik Schlichter lukkede helt af i målet, siger en meget tilfreds cheftrænet Thomas Schou.

Træneren fik alle sine spillere i spil. Der var debut til den unge målmand Tobias Horne Christiansen (21 år) samt brødrene Morten Zøhner (19) og Jacob Reppien Zøhner-Pedersen (20). Thomas Schou var også særdeles tilfreds med venstre fløj Alexander Ege, der var særdeles træfsikker med 7-8 kasser og blot en enkelt afbrænder. I det hele taget havde træneren kun lovord at dele ud af.

Opfordring

Thomas Schou glæder sig til lørdagens hjemmekamp mod Rødovre: – Jeg vil appellere til folk i Husum, Brønshøj og Tingbjerg at kigge forbi til denne og vores kommende hjemmekampe. Det bliver en helt ny oplevelse med bedre rammer for tilskuerne, hvor der indløb og musik. Vi glæder os virkelig til at præsentere spillerne for et forhåbentlig nyt og større publikum.

Der er således tale om et helt anderledes, professionelt set-up i EnergiCenter Voldparken Hallen. Et andet tiltag er sæsonkortet til 375 kroner. I sidste uge fik vi her på avisen kludret lidt rundt i, hvad kortet giver ret til. Men det er således, at tegning af et sæsonkort udløser en bonus på én ekstra fribillet, hvor kortholderen kan tage en ven eller veninde med til håndbold i Husum.

Foreløbig har spillerne gjort god reklame for sig selv. Nu er det op til bydelens borgere at bakke op om projektet, der forhåbentlig fører til, at Stadion rykker op i den næstbedste håndboldrække herhjemme.

JL