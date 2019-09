Svær opgave, men ikke umulig

Der venter noget af en mundfuld på lørdag, når vi tager imod rækkens førerhold FC Helsingør. For to sæsoner siden spillede holdet fra domkirke-byen i Superligaen, men har taget den direkte vej ned til 2. division. De har dog holdt fast i mange af spillerne fra Superliga-tiden og kører stadig med et fuldtids-setup.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Holdet fra Nordsjælland er da også ubesejret i denne sæson, hvor det er blevet til seks sejre og en uafgjort. Det betyder også, at de topper ligaen, og vi kan også med sikkerhed sige, at FC Helsingør er favoritter på lørdag.

Men det er netop, når vi er underdogs, at vi er bedst. Det har vi set eksempler på flere gange. Og efter at have mødt to bundhold – og tabt begge kampe – hvor presset for sejre måske har været for stort, så kan spillerne på lørdag spille helt frit.

Men det betyder ikke bare, at vi kan læne os tilbage og lade FC Helsingør styrer løjerne. I øjeblikket ligger vi på 6. pladsen, som giver adgang til oprykningsspillet, men holdene bag os er ikke langt efter, og det er tæt i midten af rækken.

Derfor vil det være rart med point på kontoen efter to nederlag i træk efter en ellers god sæsonstart pointmæssigt. Men der er brug for støtte fra Danmarks smukkeste. Så kom ud til Tingbjerg Ground på lørdag den 14. september kl. 15 og giv spillerne de ekstra procent, der skal til for at banke fuldtidsprofferne fra FC Helsingør.

Derudover ønsker vi FC Helsingørs spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.