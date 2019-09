Tidlig indsats får medlemstal til at stige

Træning og boldspil hos Brønshøj Boldklub. Foto: Line Falk Tranberg

Brønshøj Boldklub har igennem en længere årrække oplevet, at der er en stor gruppe børn og unge, der først starter meget sent til fodbold

Af Erik Fisker

Men det sidste år har ungdomsafdelingen forsøgt sig med en ny indsats, som skal få flere børn og deres forældre til at vælge foreningslivet. Og det ser ud til at lykkes, da medlemstallet i Brønshøj Boldklub er nu igen er støt stigende.

Det skyldes blandt andet at ungdomsafdelingens mindste årgange er vokset. Med midler fra Tingbjerg-Husum Partnerskab (Københavns Kommune) søsatte træner Jesper Hansen og klubkonsulent Tobias Halbro et ambitiøst projekt. De inviterede samtlige børnehaver i nærområdet til at komme til træning og leg i Tingbjerg Idrætspark, for at få børnene til at blive nysgerrige på og ikke mindst trygge ved sporten og klubben.

– Vi har fået tilgang i de yngre årgange 2013 og 2014 fødte, der har vi set en tilvækst og en ny nysgerrighed, og indsatsen med tidlig start har resulteret i flere medlemskaber i klubben. Jeg tror kun, at det bliver bedre og bedre og flere bliver opmærksomme på, at børnene kan gå til noget. Det er selvfølgelig dejligt for os, hvis det er fodbold, fortæller Jesper Hansen.

Pædagogerne bakker op

Indsatsen er blevet tager godt i mod. Der er mellem 15 og 20 børn med deres pædagoger ved hver træning. Her leger børnene med fodbolde, får bevæget sig og øver sig samtidig i grundlæggende sociale færdigheder, som at være en god ven.

– I løbet af det her år, er det hele faldet på plads og børnene har vænnet sig til at spille og vi kan se, at de rykker sig og samtidig har det sjovt, siger Jesper Hansen.

Børnehavegrupperne træner cirka en 1-2 gange om ugen, og pædagogerne virker også begejstrede, de er glade for at komme her, fortæller Jesper Hansen. Der har nu været fem intuitioner igennem forløbet, hvilket vil sige over 100 børnehavebørn i 5-6 års alderen, har trænet med Jesper Hansen.

Flere forældre er med

En vigtig del af indsatsen, er at få forældrene med så de også bliver en del af foreningslivet, når de små er blevet tilmeldt klubben. Trænerne ser helst, at der er en forælder med på sidelinjen.

– Det betyder meget mere end forældrene tror, at de er med, fortæller Jesper Hansen. Forældrene bliver tilbudt at deltage på træningskurser for at blive klædt på til at varetage alle opgaver, der er omkring et fodboldhold. Det skal være et samarbejde, mener Jesper Hansen. For ham handler det om frivillighed, og at forældrene støtter deres barns fritidsaktivitet.