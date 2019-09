Tilbud til de unge på Brønshøj Bibliotek

Efterårssæsonen er i fuld gang på Brønshøj Bibliotek.

Af Jan Løfberg

Bibliotekets nye lektiecafe er startet – det er for alle skoleelever der vil hygge og have en hånd med lektierne. Det er gratis, og man skal bare dukke op om mandagen mellem klokken 16 og 18. Biblioteket har også pladser på skrivekurset for børn og unge – Forfatterspirernes Skriveklub – som mødes hver onsdag eftermiddag. Det er ikke for sent at komme med – du kan melde dig til på bibliotekets hjemmeside eller ved at komme op og snakke med bibliotekarerne. Kom og hent et program – der er masser af tilbud til små og store, fx babyrytmik, værksteder, filmklub og teater. JL