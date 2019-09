Tingbjerg Challenge 2019

Foto: Kaj Bonne

I lørdags blev der igen afholdt Tingbjerg Challenge med basis i Ruten og med godt vejr, mange deltagere og mange forskellige tilbud om aktiviteter, blev det igen en dag, hvor fællesskabet og fysisk aktivitet var i centrum.

Af Erik Fisker

– Der var omkring 500 deltagere i vores triathlon, hvor deltagerne skulle svømme, cykle og løbe, og ruten var bredt ud, så vi kunne vise de mange fine grønne områder, der ligger omkring Tingbjerg, fortæller Lars Egedal Henriksson, der er boligsocial medarbejder i Tingbjerg Forum. Det er sjette år i træk, at der arrangeres Tingbjerg Challenge, og i år skønnes det, at der i alt deltog mere end 1.000 borgere.

– I år havde vi et større fokus på at inddrage lokale aktører i arrangementet, og det gik rigtig godt. Der fra fx rulleskøjtetrænere fra skolen, pensionistcentret stod for en hockeyturnering og vores lokale nye kulturhus var også en aktiv del af dagen, fortæller Lars Egedal Henriksson, og tilføjer: – Det var også populært med madboderne, der tilbød mad fra mange lande og med Kalles Store Trommeshow, der indledte dagen.

Tingbjerg Challenge blev igen en festlig og aktiv dag for hele familien med fællesskab og fokus på både børn, unge og voksne.

