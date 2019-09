SPONSORERET INDHOLD: Hvad enten du er på arbejde, til familiesammenkomst eller på den første date, så er smilet noget af det første, folk ser. At have sunde og smukke tænder kan have en stor betydning for selvtilliden og lysten til at smile.

Hvad enten du er på arbejde, til familiesammenkomst eller på den første date, så er smilet noget af det første, folk ser. At have sunde og smukke tænder kan have en stor betydning for selvtilliden og lysten til at smile. Derfor er dit valg af tandlæge et vigtigt valg, så du kan passe på dine tænder med den rigtige kvalitet. Følgende får du tre gode råd til dit valg af tandlæge.

Spar på pengene, ikke på kvaliteten

At gå til tandlæge kan være en dyr fornøjelse og derfor en tur, som flere springer over. Særligt studerende kan være tilbøjelige til at udskyde tandlægebesøget gang på gang, fordi økonomien presser på. Det kan derfor være en fordel, at vælge en billigere og mere overskuelig løsning til dine tænder. Heldigvis er det muligt at finde en tandlæge, som tilbyder behandlinger til overskuelige priser, uden at du må gå på kompromis med kvaliteten. Hos Tandlæge København tilbydes eksempelvis studierabat, så selv en fattig studerende kan vedligeholde det sunde smil. Dermed behøver du hverken at tømme pengepungen eller tage til takke med et smil eller tandsæt, som du er utilfreds med.

Kombinér dit tandlægebesøg med andre gøremål

Når du skal vælge din tandlæge, kan det være en fordel at overveje placeringen. For det første er det en god idé at vælge en tandlæge tæt på dig, så et besøg ikke kræver hverken for lang tid eller for meget transport. For det andet kan det være fordelagtigt at vælge en tandlæge inde i din nærliggende by, hvor du arbejder, studerer og tilbringer din tid.

Dermed er du tæt på en hjælpende hånd, hvis der i løbet af din dag skulle opstå problemer og akut behov for behandling. Med en centralt beliggende tandlæge kan du desuden kombinere dit tandlægebesøg med andre gøremål. På den måde behøver en tur til tandlægen ikke at være en dagstur i sig selv, men kan i stedet indgå side om side med resten af dagens program.

Saml behandlingerne under et tag

Slutteligt er det en god idé at vælge en tandlæge med et bredt udvalg af behandlinger. At gå til tandlæge er for de fleste ikke en yndlingsaktivitet, hvad enten det skyldes tandlægeskræk eller blot mangel på tid og energi. At kunne klare alle behandlingerne under et tag, kan derfor være med til at gøre hele tandlægebesøget til en rarere oplevelse. Vælg derfor en tandlæge, som tilbyder både simple behandlinger såsom huller i tænderne og tandrensning samt mere komplekse behandlinger, der kræver lidt mere tid og ekspertise. På den måde undgår du at forlænge hele dit tandlægebesøg ved at skulle sendes videre til andre tandlæger.