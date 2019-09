SPONSORERET INDHOLD: Vinteren nærmer sig, og selvom mange glæder sig til sne, hygge og jul. Desværre er der også mange, som ikke glæder sig til den mørke årstid.

Depression er blevet en folkesygdom, og der er især mange danskere, som bliver ramt i vinterhalvåret. Vinterdepression kan opleves meget forskelligt, og det er langtfra alle, som bliver hårdt ramt af sygdommen. Lette symptomer på vinterdepression er især træthed og en følelse af at være nedtrykt.

Der kan være mange forskellige årsager til vinterdepression, og nogle er meget sårbare overfor denne type af depression. Med andre ord er der stor risiko for, at du bliver ramt igen, hvis du tidligere har oplevet vinterdepression.

Herunder kan du finde nogle gode råd, som kan hjælpe dig med at undgå vinterdepression.

Tag D-vitamin

Mangel på D-vitamin er en hyppig årsag til vinterdepression. Derfor kan du også gøre dig selv en tjeneste, hvis du tager D-vitamin i vinterhalvåret.

Solen er normalt den primære kilde til D-vitamin, og derfor får du naturligt mindre D-vitamin i vinterhalvåret. Det kan især være problematisk, hvis du ikke nåede at få masser af sol i løbet af sommeren.

D-vitamin kan købes i håndkøb i supermarkedet, men du kan også vælge at tage et smut til lægen, hvis du har mistanke om mangel på D-vitamin. Lægen kan be- eller afkræfte mistanken med en blodprøve.

Gør dit hus mere vinter-venligt

Nord for polarcirklen kan man forvente at tilbringe hele vinteren i mørke. Sådan er heldigvis ikke i Danmark, og selv vinteren kan byde på gode solskinstimer. Hvis du har en tendens til vinterdepression, er det vigtigt, at du får udnyttet alle solskinstimer i løbet af vinteren.

Den bedste måde at nyde vintersolen er ved at få mere sol ind i huset. Her kan det især være en god idé at fokusere på husets mest brugte rum – for eksempel stue og køkken. Hvis du bor i et ældre hus, er vinduerne ofte små, men med en mindre ombygning kan du erstatte de gamle vinduespartier med nyere og større vinduer.

Før i tiden anvendte man netop små vinduer for at spare på varmen, men moderne vinduer er så klimavenlige, at store vinduespartier ikke længere er problematiske – til gengæld kan nu nyde godt af mange flere soltimer.

Tag på ferie

Hvis du har mulighed for at tage på ferie, så kan det være en rigtig god investering i dit helbred, hvis du har en tendens til at lide af vinterdepression.

Du bør først og fremmest prioritere at tage til et sted, hvor der er så meget sol som overhovedet muligt. Du må selv bestemme, om ferien skal byde på afslapning eller oplevelser, men du skal sørge for at give din krop masser af mulighed for at nyde sol og varme.

Mange oplever, at en ferie i løbet af vinteren virkelig kan oplade batterierne, og i bedste fald kan det hjælpe dig til at komme godt igennem vinteren. Samtidig får du også gode oplevelser, som du kan dele med hele familien.

Få en sollampe

Det er ikke tilfældigt, at mange bliver ramt af vinterdepression for solen, er ikke kun vigtig i forhold til D-vitamin. Solen hjælper også med at sætte gang i mange kemiske processer i din hjerne, og det kan være en stor hjælp at få en sollampe, som kan hjælpe disse processer på vej.

En sollampe er en bestemt type af lampe, som giver et kunstigt lys, der minder om sollys. Dermed får du den samme gavnlige effekt som fra sol, og det kan være en rigtig god måde at starte dagen, hvis du generelt har svært ved at vågne rigtigt i vintermørket.

Det anbefales at bruge sollampen i omkring en halv time hver dag, hvilket passende kan gøres, mens du spiser morgenmad. Du bør ikke bruge lampen sidst på dagen, da det kan gøre det svært at falde i søvn.