Union i hopla før brag

Onsdag aften spiller Union sin største kamp nogensinde. Optakten var en 4-0-sejr over Frederikssund

Af Redaktionen, redigeret

– Vi vil ikke spille underdogkortet, men vi vil naturligvis være ydmyge. AC Horsens er et Superligahold som også præsterer på udebane og har indenfor ni måneder blandt andre slået Brøndby i Brøndby.

Unions træner Morten Vinther er som alle andre i den 119 år gamle boldklub spændt på, hvad morgendagen vil bringe, når Union onsdag den 4. september kl. 18.15 på Genforeningspladsen tager imod AC Horsens i 2. runde af Sydbank Pokalen – den landsdækkende pokalturnering.

– Vi har et par meget hurtige folk i front, og de vil også være ubehagelige for Superligaspillere. Men ellers er vort mandskab så småt ved at være fuldtalligt, og alle vores spillere vil selvfølgelig meget gerne spille denne kamp. Der er en meget fin stemning i klubben, og alle er med til at yde en indsats, siger træneren.

Morten Vinther fik også noget godt at se i lørdags, da Union i det, der var den stærkeste opstilling i sæsonens hidtidige Danmarksseriekampe, plukkede fjerene af Frederikssund. På udebane blev Frederikssund, der havde vundet deres tre foregående kampe, besejret med hele 4-0.

Uffe Troensegaard åbnede scoringen efter et dusin minutter. Derefter stoppede han som målscorer, men ”nøjedes” med at lægge op til de tre sidste mål scoret af Jeppe Brædder Madsen (31. minut), Paulo Fernando (46.) og Mehdi Djemai (90.).

– Vi kunne have vundet større, for vi havde både skud på inderside af stolpen og undersiden af overliggeren, fortæller Morten Vinther.

Der er gratis adgang til pokalkampen, så Union håber på tåleligt vejr, så der kommer mange tilskuere, der kan lægge lidt penge, som vil blive brugt på ungdomsafdelingen. JL