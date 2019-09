Union sejrede trods nederlag

Pokalkampen mod AC Horsens var en uforglemmelig oplevelse for Boldklubben Union. Foto: Christian Ove Carlsson.

Hele boldklubben var i sving, da Superligaklubben AC Horsens gæstede Genforeningspladsen

Af Redaktionen, redigeret

Overraskelsen udeblev. Det gjorde nederlaget ikke. Til gengæld står Boldklubben Union alligevel som sejrherre efter afviklingen af kampen mod Superligamandskabet fra AC Horsens i 2. runde i Sydbank Pokalen. Østjyderne sejrede 2-0.

Hele klubben var på stikkerne. Fra formand Bo Sten Hansen til bolddrengene. Der blev solgt øl og pølser. Stemningen var fin blandt de mange fremmødte tilskuere. Eftersom der var gratis entre, var der ikke opsat et tælleapparat, men der skal nok have været et sted mellem 800 og 1.000 tilskuere rundt om banen på Genforeningspladsen.

Allerede inden kampen kunne man mærke den ”historiske” stemning. Der var en spænding og sitren, og ølkøerne var lange.

Unions træner Morten Vinther havde proklameret, at man ville gå efter at vinde. Selv om Horsens langtfra var i stærkeste opstilling – og nåede at få sendt seks debutanter på banen – så var der i hvert fald i 25 minutters tid håb blandt fansene i ”Den Røde Hær”.

Manglende påpasselighed og koncentration i Unions forsvar fra det 25. til 27. minut gjorde udslaget på resultattavlen. AC Horsens scorede to mål. Lige så stille. Eller så stille som næsten 1.000 tilskuere kan være, når håbet forsvinder op i den mørke himmel, som truede med at sende sorgtårer ned over tilskuerne, men nøjedes med enkelte dryp.

Efter kampen modtog Union-spillerne fortjent en hyldest fra tilskuerne. Det bliver en kamp, som man formentlig vil tale om de næste mange år i klubhuset – hvis ikke der kommer lignende oplevelser i nær fremtid. Og det kan man bestemt ikke udelukke. Union har de seneste år haft masser af succes.

I weekenden spillede Union så kamp i danmarksserien mod topholdet B1908 i Sundby Idrætspark. Amagerkanerne vandt 3-1 i overværelse af 387 tilskuere – sæsonrekord for B1908. Union var godt med i kampen fra start, men B1908 åbnede scoringen. Anfører Mads Petersen udlignede før pausen. Stillingen 1-1 holdt sig til et kvarter før tid, da B1908 fik tilkendt et straffespark, som de scorede på. Fem minutter før tid scorede hjemmeholdet til 3-1.

Næste kamp i DS er på lørdag kl. 13 mod Greve på Genforeningspladsen. JL