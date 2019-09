Uro og utryghed lukker værested

Gadelandet 18 - centeret for unge over 18 år genåbnes ikke. Foto: ef

Efter en periode med uroligheder i form af blandt andet containerafbrænding og hærværk, oprettede Københavns kommune i 2008 fem 18+ centre til unge over 18 år.

Af Erik Fisker

Formålet var at få kriminalitets- og bandetruede unge væk fra gaderne samt at arbejde med de unges motivation og færdigheder for at få dem i uddannelse og beskæftigelse.

Dette har dog vist sig at være en noget vanskelig opgave, da det har vist sig svært at håndtere et højt konfliktniveau blandt organiserede kriminelle, hvilket har betydet at andre brugere og medarbejdere har været udsat for en ikke uvæsenlig sikkerhedsrisiko.

18+ Voldparken

18+ center Voldparken, der ligger på Gadelandet, har især haft gentagne problemer, som har betydet, at centret har været lukket i flere perioder. Efter en skudepisode i december sidste år har centret faktisk været lukket.

Nu har politikerne i Socialudvalget på Københavns Rådhus besluttet, at den midlertidige lukning af 18+ Voldparken skal opretholdes samt at forvaltningens indsats for og med de unge ikke skal foregå et fast sted men fortsætte som en ”matrikelløs” indsats. Hermed undgås, at målgruppen opfatter et fast mødelokale som et ”klubhus”.

…ligeledes kan der i og omkring offentlige faciliteter opstå utryghed omkring 18+ målgruppens inklusion og tilstedeværelse…

Budgetnotat fra socialforvaltningen og kultur- og fritidsforvaltningen

Beslutningen betyder blandt andet, at forvaltningen skal være opsøgende i lokalområdet og basere tiltagene over for de unge på aktiviteter og et langt større fokus på målgruppens inklusion til det øvrige samfund. Da ikke alle unge forventes at indgå i de matrikelløse aktiviteter, vil der ske en øget tilstedeværelse af gadeplanmedarbejdere i området.

– Jeg er glad for, man har tænkt nyt i forhold til 18+ klubben i Voldparken og at både en del af de unge og medarbejderne er glade for den matrikelløse løsning. Dog, som jeg også har afgivet protokol bemærkning på i udvalget, mener jeg, det er vigtigt at en del af aktiviteterne stadig er i Husum, da der for nogen unge kan være langt til Grøndal Multicenter. Det er vigtigt, vi også har tilbud i vores bydel til unge, siger borgerrepræsentant og medlem af Socialudvalget, Laura Rosenvinge (S).