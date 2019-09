Utrygheden i Bellahøj Hallerne skal stoppes

København er langt bagud på point sammenlignet med resten af landet, når det kommer til børn og unges deltagelse i idræt i deres fritid.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester, og Karina Rohrberg Jessen (V), Københavns Borgerrepræsentation

København er langt bagud på point sammenlignet med resten af landet, når det kommer til børn og unges deltagelse i idræt i deres fritid. Manglende kapacitet på baner og i haller bærer selvfølgelig sin del af skylden.

Men vi har siden årsskiftet desværre også været vidne til, at børn og trænere i københavnske idrætsanlæg har været udsat for chikane og tilråb fra utilpassede unge under træningen, ligesom der har været gentagne hærværksepisoder. Det har skabt utrygge børn, frustration blandt forældre og i foreningslivet og – nogle steder – medlemsflugt.

I Venstre vil vi have København tilbage på pointtavlen og sætte en permanent stopper for utrygheden. Vi vil give idrætshallerne tilbage til de børn og unge, der reelt kommer for at spille bold og have det sjovt. Derfor fremsætter vi forslag til at genindføre halinspektøren i Bellahøj Hallerne. Ved at genindføre et fast personale i hallerne, kan vi genskabe trygheden og sikre, at uromagere og kriminelle teenagere holder sig væk fra hallerne.

Det kan ikke være rigtigt, at københavnske børn skal gå bange til og fra deres træning. Det er vores håb og forventning, at resten af partierne i Borgerrepræsentationen også kan se, at der er brug for en tryghedsskabende, stabil indsats, så børn og forældre igen kan være trygge og glade, når de dyrker foreningsidræt i vores by.