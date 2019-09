Vind billetter til familiemusical

Se ”Skovens Dronning” i Glassalen i Tivoli i efterårssferien. Foto: Hergaard Fotografi!

5 x 2 billetter til Eventyrteatrets familiemusical ”Skovens Dronning” i efterårsferien inkl. fri adgang til Halloween i Tivoli

Af Randi Salzwedell

Eventyrteatrets familiemusicals i Tivoli er 6 år i træk kåret til ”Bedste børneteater” af Børn i byen, og i efterårsferien kan man se teatrets nye musical ”Skovens Dronning”, et eventyr om Dronning Margrete 1.

Den purunge Prinsesse Margrete løber hjemmefra for at undgå sin skæbne. I en magisk skov møder hun eventyrvæsener, som strides indbyrdes og har brug for hendes hjælp til at forene dem i kampen mod en mørk og grusom magt. Prinsessen må erkende, at når man har fået særlige evner i vuggegave, må man tage sin skæbne på sig og samle alle skovens folk. Da Margrete senere bliver Danmarks første kvindelige regent, får hun igen brug for sine særlige evner, denne gang til at samle Nordens folk i Kalmarunionen.

Forestillingen spiller i Glassalen i Tivoli og er egnet for alle fra 5 år. Billetten giver fri adgang til Halloween i Tivoli på spilledagen.

Se mere på www.eventyrteatret.dk

Deltag i konkurrencen herunder om 5 x 2 billetter til en af 12-forestillingerne tirsdag til fredag i efterårsferien (værdi: 660 kr.).

Du skal blot kunne svare på følgende:

Hvilken dansk dronning handler Eventyrteatrets familiemusical om?

a) Dronning Margrethe 2.?

b) Dronning Dagmar?

c) Dronning Margrete 1.?

Send dit svar senest 20. september kl. 9.00 til Brønshøj-Husum Avis på mail kon@bha.dk

Vinderne får direkte besked og kan bestille deres billetter hos Eventyrteatret.