World Cleanup Day ved fæstningskanalen

Plastikaffald, der ender i naturen, har konsekvenser for både dyr, planter og i sidste ende også for mennesker. Foto: Colourbox

Lørdag den 21. september er der World Cleanup Day, og alle indbydes til at være med til at rydde op og fjerne affald, især plastik, i lokalområdet.

Af Erik Fisker

TV2´s program ”Go’ morgen Danmark” sender live fra oprydningen i Husum fra kl. 8 til 10. Man må gerne tage familie og venner med til en hyggelig dag, hvor det måles og vejes, hvor meget skrald man kan samle i fællesskab på to timer, mens Go’ morgen Danmark sender. Brønshøj-Husum Lokaludvalg organiserer i den forbindelse to hold:

Vestvoldsholdet og Utterslev Moseholdet. Tilmelding til de to hold kan ske hos miljømedarbejder ved Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Jens Christian Elle på tlf. 40271049 eller på mail til zn6e@kk.dk.

Holdene mødes kl. 7.45 i området lige syd for Tingbjerg Kirke, hvor der vil være affaldssække, handsker og opsamlingstænger, der skal bruges til at rydde op i naturen. Der vil være lidt snaks til alle deltagere.

Yderligere oplysninger om World Cleanup Day på hjemmesiden netto.dk/ansvar/plastik/world-cleanup-day/.

Indsamlingen støttes af butikskæden Netto.