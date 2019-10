Årets høstmarked

Tre unge piger gik catwalk iført genbrugs -konfirmationskjoler, som konfirmander kan låne, hvis de ikke selv har råd til en splinterny kjole. Foto: Steen Leithoff

Solen skinnede, Finneys Jazzmen spillede og de frivillige fik solgt 150 tærter. Alt i alt blev det en forrygende dag med høstgudstjeneste i Brønshøjparken og senere åbningen af høstmarkedet ved Bellahøj Kirke. Formanden for menighedsrådet Lis Lynge fortæller, at der blev solgt for 17.000 kr. Det vil sige 3000 kr. mere end sidste år. – […]

Af Erik Fisker