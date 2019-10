Æbledag på torvet OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det handlede om æbler, da der i lørdags igen blev afholdt Æbledag på Brønshøj Torv. Med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg stillede Brønshøj Mostelaug op med frivillige, der hjalp med at moste æblerne, bestemme æblesorter eller servere et stykke lækker æblekage. Det skønnes, at der er 2,7 millioner æbletræer i Danmark samt at der er omkring […]

Af Erik Fisker