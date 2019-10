Æbletræet i Brønshøj spiller lyde fra hele verden

Jonas Vest på Højstrupvej har sat lyd til æbletræet. Foto: gg

”Æbletræet er online”, skrev tonemester Jonas Vest på sin facebookprofil for et par dage siden. Æbletræet i hans have er forbundet til internettet og kan modtage lydstumper, som bliver afspillet i haven

Af Gitte Ganderup

Send en lyd til Jonas Vests æbletræ og deltag i lydinstallationen som måske er den første blandt flere lydoplevelser på Højstrupvej.

Teksten på hans facebookprofil var både mere kryptisk og poetisk, men essensen var, at det gamle, krogede æbletræ i haven på Højstrupvej kan modtage mp3-filer og afspille dem i den udendørs højtaler, som står ved dets rod. Afsenderen bestemmer hvornår og hvor højt lyden afspilles.

Hele verden i haven

– Tanken er at træet formidler lyd fra hele verden. En rislende kilde fra Kilimanjaro, trompetsoloer, musik og en gøende hund med ekko som i en katedral, er blandt nogle af de lyde som træet har modtaget, fortæller Jonas Vest fra køkkenet i mens træet højst sandsynligt spiller i haven. Det er nemlig afsenderen af lydfilen, som bestemmer både hvad tid og ved hvilken lydstyrke lyden skal afspilles i haven. Dog er der pause i lydende mellem kl 23 og 7, lige som der også er begrænsning på, hvor højt træet kan spille.

– Det er enormt generøst, at der ankommer uventede lyde fra nær og fjern, som pludselig spiller ude i haven, siger han.

Perspektiverne

Lydfilerne i mp3-format, som bliver afspillet i en have i Brønshøj kan ses som et lille kunstprojekt, men perspektiverne er større end det. Ved store demonstrationer verden over har sociale medier med lyd og billeder, internettet og telefoner spillet en rolle i udbredelse af hvad der sker på gader og pladser.

– Træet kan modtaget lyde fra hele verden. Så tanken om at alle med internetforbindelse kan sende lyd ud igennem en højtaler i et træ i Danmark er pudsig, siger Jonas Vest og fortsætter

– Det kan være alt fra et råb om hjælp fra Hong Kong, til en finsk digter.

I det samme træder hans kæreste ind i køkkenet, hun har arbejdet i den tilstødende stue, og tilføjer:

– Vi får hele verden til Brønshøj.

Lyd skærper opmærksomheden

Endnu har æbletræet ikke været involveret i store samfundsmæssige omvæltninger, men har udelukkende skabt begejstring og sjove oplevelser. Som da nogen forleden havde indspillet og sendt en smuk lille sang, der en solfyldt eftermiddag strømmede ud i haven.

– Det var en fin oplevelse, med solskinnet, det dejlige vejr og så den sang.

På andre tidspunkter er der dukket mere syrede lyde op, men de er alle med til at skærpe opmærksomhed og vække en nysgerrighed.

– Og så betyder det jo konkret her, at man er nødt til at gå udenfor for at høre hvad træet spiller. Samfundet har begejstret taget teknologien til sig, men den fjerner os fra naturen. Vores æbletræ bygger bro mellem den teknologiske kultur og naturen, siger han.

FAKTA

Send din lyd som mp3-fil til:

yggdrasil@detnyekulturministerie.dk

Lydfilen navngives på denne måde for at træet forstår den:

1245_0_1_0_testfil.mp3

De første fire cifre er klokkeslettet for afspilning af lyden, det efterfølgende ciffer er lydniveauet, hvor “0” er det højeste, – og så kan man skrue ned – ved at lade tallet stige ( 1 = -3db, 2 = -6d, 3 = -9db)

Vær omhyggelig med denne syntax, og glem ej underscore efter sidste nul. Selve navnet “testfil” kan du selv bestemme.