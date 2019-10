Anne-Sophie i finalen som Danmarks fantastiske frivillige

Anne-Sophie Sørup Nielsen fra Brønshøj er indstillet til prisen for sit frivillige arbejde omkring stofmisbrug. Foto: presse

Anne-Sophie Sørup Nielsen fra Brønshøj kan godt begynde at øve sig på det helt store smil og gøre sig klar til at modtage hæder fra hele Danmark

Af Erik Fisker

Hun er nemlig blandt de 10 finalister til prisen Danmarks Fantastiske Frivillige, som fortjener at blive hyldet for deres særlige indsats.

Anne-Sophie er redaktør i ’Fri af misbrug’, der er en lille nystartet forening med tilbud om gratis og anonym rådgivning til helt almindelige mødre og fædre, der føler, at rusmidler som alkohol og stoffer fylder for meget hos dem eller deres partner.

– Rigtig mange forældre tøver med at bede om hjælp. Anne-Sophie spiller en vigtig rolle ved at ved at fortælle historier, som er personlige og ærlige. For hver historie hjælper hun med at bryde tabuet, så flere mennesker finder modet til at række ud efter den hjælp, som kan ændre livet for dem og deres familie, lyder det i nomineringen.

Det er Coop, der hylder Danmarks fantastiske frivillige sammen med Roskilde Festival, Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse.

– Med Fantastiske Frivillige sætter vi fokus på den store indsats, som frivillige ildsjæle gør overalt i foreningsdanmark. Vi synes, det er vigtigt at hylde alle de mange ildsjæle, som helt frivilligt vier en stor del af livet til en indsats, der kan hjælpe andre. Fantastiske Frivillige er en årlig hyldest til alle frivillige i Danmark – hvor vi nominerer og kårer nogle af dem, som især gør det godt, siger formand for Coop, Lasse Bolander.

Udvalgt blandt 206 indstillede

Mere end 200 ildsjæle er i år blevet nomineret til prisen af klubkammerater, frivillige kolleger, familie og venner.

Blandt alle de indstillede har en jury nu udvalgt 10 finalister, som er med i opløbet om den prestigefyldte titel og en præmie på 25.000 kroner til at fortsætte det gode arbejde i den forening, hvor den frivillige er aktiv.

Alle 10 finalister bliver fejret den 6. november, hvor Danmarks mest fantastiske frivillige også bliver kåret ved en stor prisuddeling.