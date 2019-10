Asiatiske lækkerier i Brønshøj

Steven Jiang er i gang med at lave mad til de mange kunder på ”The Asian Style” på Frederiksundsvej 146E. Foto: Redaktionen

I knap to måneder har kinesiske Yunqiu Jiang og hendes mand Steven drevet restauranten ”The Asian Style” på Frederikssundsvej 146E.

Af Redaktionen, redigeret

Parret bor til daglig i Taastrup, men de er glade for at have forretning i netop Brønshøj.

– Brønshøj er et godt sted at have restaurant, fordi her bor mange venlige mennesker. Den tidligere ejer talte godt om stedet, og så har vi også nogle gode venner her, som talte godt om området, fortæller Steven Jiang, hvis kone ejer stedet. Der er mange forskellige asiatiske retter på menu’en, med fokus på sushi og wok.

Vil man blive og spise hos Yunqiu og Steven Jiang, er der 25 indendørs siddepladser og udendørs servering. Vælger man den løsning, skulle vi hilse fra ægteparret og sige, at der i øjeblikket er 10% rabat på ad libitum-menuen…