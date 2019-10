BAUHAUS Gladsaxe åbner på fredag

De sidste ting sættes på plads inden åbnimngen. Foto: Bauhaus

Der er lagt op en åbningsfest for hele familien, når dørene slås op til det nye store byggevarehus på Turbinevej

Af Erik Fisker

Allerede fra kl. 6.00 er der kaffe, rundstykker, konkurrencer og underholdning på P-pladsen. Og festen fortsætter weekenden over med tilbud og aktiviteter for hele familien.

På åbningsdagen kan man vinde varer for 50.000 kr., få morgenkaffe og rundstykker, møde borgmester Trine Græse fra Gladsaxe og fra kl. 10 kan de små hilse på ’Myren’.

– Vi er så klar til at modtage kunderne, og vi glæder os allesammen, siger varehuschef Claus Liboriussen, der sammen med sit team står klar til at møde kunderne i varehuset på 12.500 kvadratmeter.

– Noget af det, vi glæder os til at vise frem, er vores flotte inspirationsmiljøer, hvor man kan finde sit drømmekøkken eller nye badeværelse i vores 500 m² store udstilling, et nyt trendy gulv i Gulvshoppen med mere end 500 gulve, og man kan udforske Danmarks største udvalg af lamper i vores lampeshop, siger Claus Liboriussen stolt.