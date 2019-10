Beat og Brøl i monsterland

I Pilegården kan man opleve uhygge, mad musik og monstre i efterårsferien. Foto: Presse

Af Erik Fisker

Nedtællingen er i gang til den store bydelsfest Halloween i 2700 fredag 25. oktober. I Pilegården bliver der varmet op med børnevenlig uhygge, mad, musik og en monsteruhyggelig fortælling tirsdag d. 15 oktober kl. 17.30.

Beat & Brøl i Monsterland handler om de to dukker, pigen Beat og drengen Brøl, som undersøger forskellige monstre på deres rejse rundt i Monsterland. De to seje dukker, viser sig at være MEGET bange for monstre, men Morten hjælper dem igennem frygten med sine monstersange, så de ender med at være helt cool med dem alle. Børnene møder blandt andet monstret under sengen og monstret, der lever af at spise nullermænd. De lærer også om, hvordan man bygger en monsterfanger og finder ud af, hvad monstre laver om dagen.

Den børnevenlige mad står klar kl. 17.30 og den musikalske fortælling begynder kl. 18.00. Billetter som inkluderer mad koster 65 kr. Børn under 1 år spiser gratis med.