Brønshøj-legende hyldet med lounge og bog

Per Røntved indvier loungen, der bærer hans navn på Tingbjerg Ground. Foto: Christian Haslund/Brønshøj Boldklub.

I Danmark er vi for dårlige til at hylde vores gamle koryfæer og helte i fodboldens verden. Det mener både Brønshøj Boldklub og forfatteren Rune Engstrøm. Sidstnævnte har derfor skrevet en bog om den tidligere landsholdsspiller Per Røntved, som i lørdags fik sin egen lounge på Tingbjerg ground

Af Redaktionen, redigeret

Indvielsen af loungen og præsentationen af bogen ”Det gyldne venstreben” skete på Tingbjerg Ground forud for Brønshøjs kamp mod Holbæk lørdag eftermiddag. Folk strømmede til, mens den 70-årige legende signerede bøger.

Herefter blev den sort-gule åbningssnor til loungen klippet over, og så var der ellers adgang til lokalerne, som er prydet med billeder fra Per Røntveds flotte karriere, som sluttede brat, da han blev ramt af en hjerneblødning i 1984. Han overlevede, men er delvist lammet af samme årsag.

Forfatteren til bogen ”Det gyldne venstreben”, Rune Engstrøm, sagde til Brønshøj Boldklubs udsendte medarbejder, Christian Haslund, at ”vi i Danmark er for dårlige til at hylde vores gamle helte og lytte til gode røverhistorier. Det forsøger jeg så at råde bod på med bogen”.

Info om Per Røntved:

Født 27/1 1949 (70 år)

Spillede 75 landskampe og scorede 11 mål (21 af kampene og 3 af målene var som Brønshøj-spiller)

Var den første landsholdspiller til at nå 75 kampe.

Skiftede i 1972 fra Brønshøj Boldklub til Werder Bremen

Blev d. 7. november 2011 optaget i Fodboldens Hall of Fame

Blev d. 30. januar 2015 optaget i Brønshøj Boldklubs Wall of Fame

Bogen ”Det gyldne venstreben kan købes her: http://runeengstroem.smallshop.dk/

