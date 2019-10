Brønshøj Spiser Sammen i Sognehuset

Alle er velkomne til spisning, fællesskab og nærvær i Sognehuset. Foto: colourbox

Det er bedre at spise sammen end alene. Derfor søsætter Brønshøj Kirke nu et projekt med fællesspisning i centrum

Af Erik Fisker

– Der er ingen grund til at spise alene, når man kan spise sammen med andre. Sådan lyder det fra sognepræst Mia Lund Rao fra Brønshøj Kirke og det såkaldte Rejseholdet – en gruppe mennesker, som gennem nogle år har mødtes omkring studiekreds, fælles rejser og fællesspisning.

De har derfor nu taget initiativ til projektet Brønshøj Spiser Sammen. Første gang er onsdag den 23. oktober, kl. 18.30 i Brønshøj Sognehus, Brønshøj Kirkevej 4 D.

– Her i Brønshøj møder vi tit folk, som synes at det ville være skønt at spise deres aftensmad sammen med andre mennesker, uanset om man er et par, en familie med børn eller alene. Det har vi besluttet at tage alvorligt, og vi synes selv, at mad smager bedre i selskab med andre, siger Inge Lundgaard, som sammen med Mia Lund Rao i sin tid var initiativtager til at etablere gruppen.

– Vi har mødtes gennem de sidste fire år og synes nu, at det kunne være hyggeligt og inspirerende hvis andre i lokalmiljøet havde lyst til at være med. Vi mennesker har så meget at give hinanden, når vi giver os tid, siger Inge Lundgaard.

Tag en ret med

Princippet i initiativet er, at man tager en ret med under armen og stiller på et fælles buffetbord. Orker man ikke at lave det selv, køber man en pizza, en ost og noget brød – eller en kage – ja, hvad som helst.

– Man behøver ikke at komme hver gang, hvis ikke man har lyst, men kommer man, så er det for at deltage i et fællesskab, som bygger på gode samtaler, nærvær, gensidig interesse og udveksling, siger Mia Lund Rao, der opfordrer alle i alle aldre til at komme.

– Og hvis du har lyst, så invitér din nabo, dine gode venner eller nogle, du ikke kender, men som du tænker ville blive glade for en invitation af denne slags, tilføjer hun.

Der er planlagt tre arrangementer inden jul. Tilmelding er ikke nødvendig.