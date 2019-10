Brønshøjpiger optræder i Tivoli

Ella som gnomen Gnæk i eventyrmusicalen ”Skovens Dronning” Hun går i 4.klasse på Brønshøj skole. Foto: Eventyrteateret

Af Henrik Hvillum

”Skovens Dronning” er efterårsferiens magiske musicaloplevelse i det Halloween-pyntede Tivoli

I det forrygende eventyr for hele familien følger vi en purung prinsesse, som er løbet hjemmefra for at undgå sin skæbne. I en magisk skov møder hun vidt forskellige eventyrvæsener, som strides indbyrdes og har brug for prinsessens hjælp til at forene dem i kampen mod en mørk og grusom magt.

Blandt de medvirkende er to unge scenetalenter fra Brønshøj, 10-årige Ella Kring Henriksen og 14-årige Sif Beltner.

I efterårsferien indtager de unge prisbelønnede skuespillere fra Eventyrteatret Glassalen i Tivoli med familieforestillingen ”Skovens Dronning” – en magisk musical om en ung prinsesse, som med sine særlige evner formår at samle skovens stridende eventyrvæsener til kamp mod en mørk og grusom magt. Som voksen bliver prinsessen Danmarks første kvindelige regent, Dronning Margrete 1. Og så får hun igen brug for sine særlige evner, denne gang til at samle alle Nordens folk i Kalmarunionen.

Eventyrteatrets nye familiemusical er skrevet af forfatteren Gunvor Reynberg og komponisten Christian Dahlberg, og Bo Skødebjerg instruerer de 100 unge talenter fra Eventyrteatret, som seks år i træk er kåret til ”Bedste børneteater” af Børn i byen.

”Skovens Dronning” spiller i Glassalen i Tivoli 4. – 20. oktober. I efterårsferien giver billetten fri adgang til Halloween i Tivoli på spilledagen.