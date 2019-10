City Quilterne udstiller

Quiltet (eller kviltet) tæppe. Foto: presse

City Quilterne fejrer 25 års jubilæum med udstilling i Bellahøj Kirke i weekenden 25.-27. oktober

Af Erik Fisker

På udstillingen vises tæpper og brugsgenstande som tasker, puder, bordløbere mm. syet af medlemmerne. Der vil desuden være et arbejdende værksted, hvor alle under kyndig vejledning kan være med til at sy på tæpper til Mødrehjælpen. Det er også muligt at slå sig ned med en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebag, eller prøve lykken i tombolaen, hvor der er mange flotte gevinster produceret af medlemmerne.

City Quilterne er en lokalafdeling under Dansk Patchwork Forening, og mødes onsdag aften i lige uger i Kulturhuset Pilegården om en fælles interesse for patchwork og quiltning. Quiltning stammer fra Orienten, og er en sammensyning af to stykker stof med et mellemlag af vat, så der dannes et dekorativt, reliefagtigt mønster