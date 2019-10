Dagsværk fra Nørre G til unge med handicap i Uganda

Fra fællestimen på Nørre G. Foto: Gitte Ganderup

Fredag fortalte Sara Bar Rasmussen om det på sit gamle gymnasium, hvor Operation Dagsværk er en stor del af hverdagen

Af Gitte Ganderup

Sara Bar Rasmussen har, siden hun blev student fra Nørre G i sommeren 2019, været fuldtidsfrivillig i Operation Dagsværks sekretariat.

Hun har arbejdet for at skabe bedre uddannelsesmuligheder for unge med handicap i Uganda. Hvert eneste år indsamler tusindvis af elever fra landet gymnasier, 8. – 10. klasser på folkeskoler og efterskoler penge til årets projekt i Operation Dagsværk, og Nørre G er altid i toppen, når det kommer til beløbets størrelse.

I år er fokus på at øge mulighederne for at unge med handicap i Uganda får en uddannelse.

Student fra Nørre Gymnasium og fuldtidsfrivillig hos Operation Dagsværk, Sara Bar Rasmussen, har været i Uganda for at indsamle viden og med egne øjne se hvilke udfordringer og muligheder der er for at unge med handicap får en erhvervsuddannelse i Uganda, som er den uddannelsestype, der er mest brug for.

Gør en forskel

For Sara er det historien om en ung kvinde, Olivia, med epilepsi, som ingen troede på havde nogle muligheder, der gjorde det største indtryk. Olivias far ønskede en fremtid for datteren og sendte hende på erhvervsskole.

To år senere producerer hun skoleuniformer til tre skoler i lokalområdet på sin strikkemaskine. Hun forsørger både sig selv og sin familie. Samtidigt underviser hun andre unge.

– Nu kan alle se, at hun er klog og hun bliver anerkendt, siger Sara.

Engagerede unge

På Nørre G er mange af eleverne engagerede i Operation Dagsværk. Godt halvdelen er allerede tilmeldt Dagsværksdagen. Rektor på Nørre G, Jens Boe Nielsen, understøtter sammen med resten af skolens ansatte Operation Dagsværks arbejde ved blandt andet at give fri til Dagsværksdagen, ved at købe 10 Dagsværk til en fest og udlodder en hyttetur til den klasse, som har flest tilmeldte.

– Vi skal erkende, at vi er privilegeret her i vores samfund med gratis uddannelse. Det er en stor del af den almene dannelse, at erkende det og så gøre en forskel for andre, siger rektoren, som står i spidsen for en stab, der med et moderat til tungt pres på de unge, får 3/4 af eleverne til at melde sig til Dagsværksdagen, sagde rektor.

Hos Operation Dagsværk ser de også en stor gruppe engagerede unge. – Vi ser, at de unge i høj grad er interesseret og engageret i verden omkring dem. De interesserer sig for det globale og er slet ikke udelukkende egocentrerede, som de bliver beskyldt for, fortæller kampagneleder Marie Falck-Rasmusen.