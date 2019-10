Dansk Flygtningehjælp søger indsamlere

Koordinatorteamet i Brønshøj-Husum står igen klar til at tage imod indsamlerne til indsamlingen søndag den 3. november

Af Erik Fisker

For 8. år træk er teamet af frivillige koordinatorer i Brønshøj-Husum distriktet trukket i arbejdstøjet. Hvert år sørger de for at finde lokaler, materialer og sponsorer, så indsamlerne får lidt drikkelse og et stykke frugt med på turen. Og når insamlerne vender retur er der disket op med andre forskellige lækkerier og noget varmt at drikke.

– Det er vigtigt for os at indsamlerne får en så god dag som muligt, og det kan vi hjælpe til med ved at hygge om dem når de kommer retur. Og ligeså vigtigt er det for os at skabe et rum, hvor vi kan få en kort snak om deres oplevelse med indsamlingen og feed-back omkring ruterne, siger Camilla Torp-Smith, der er distrktskoordinator. En anden tilbagevendende begivenhed i Brønshøj-Husum, er skridttællerkonkurrencen. Her kan store og små deltage og vinde fine sponsorpræmier. Der er præmier til de 10 indsamlere, der har gået flest skridt.

– Der er fortsat ledige ruter, og man tilmelder sig på www.flygtning.dk eller ved at ringe til 3373 5111, siger Camilla Torp-Smith. Indlevering- og udleveringssted finder igen i år sted på Rytterskolen, Brønshøjvej 1.

Dansk Flygtninge samler ind for at give mennesker på flugt tag over hovedet.

For 218 kr. kan en familie på flugt få det nødvendige udstyr til at bygge et midlertidigt hjem. Det drejer sig om reb, stålwire, bambusstænger samt en presenning