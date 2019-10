Det sker i kirken uge 42

Frederik Lindhardt. Foto: Presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Mandeklub med mad og meninger

Deler klimadebatten os op i to grupper? De perfekte og de uperfekte, de rigtige og de forkerte? Det kan man som mand være med til at tale om, når mænd i alle aldre spiser sammen og drøfter klima og klimaomstilling tirsdag den 22. oktober, kl. 17 i Bellahøj Kirke. Det koster 50 kr. – og så er der også dessert og kaffe.

Kirkebio i Husumvold Kirke

Torsdag den 17. oktober, kl. 19: Vises filmen ”Gud taler ud” instrueret af Henrik Ruben Genz. Filmen handler om Jens og hans brødre, der vokser op i et parcelhus i Risskov i 1980’erne. Her regerer familiens overhoved, Uffe, som er psykolog og selvbestaltet ”Gud” i slåbrok og underbukser. Men forandringer er på vej og oprøret ulmer. En både sjov og rørende film inspireret af Jens Blendstrups bestseller. Sognepræst Stig Boel lægger op til filmen, og efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk.

”Lidt af far – Alzheimers” en gribende fortælling

Tirsdag den 22. oktober holder Tingbjerg Kirke kl. 17 middag, kl. 18 gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl. 19 foredraget ”Lidt af far – Alzheimers” ved Frederik Lindhardt.

– Dette er min fortælling om livet sammen med min demenssyge far – tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhardt. Den handler om sorgen, frustrationerne og håbløsheden. Om minderne, humoren, nærheden og kærligheden, skriver Frederik Lindhardt. Jan Lindhardt var biskop over Roskilde Stift fra 1997-2008 og blev ofte brugt i fjernsyn og aviser.

Af hensyn til bestilling af mad, sker tilmelding hos kirketjeneren indtil d. 18.oktober.

Andagter og møder i Husumvold

Der er andagt og fredagsmøde fredag den 18. oktober, kl. 14 i Husumvold Kirke om humor og evangelium med forfatter og valgmenighedspræst Ronald Risvig, der fortæller om humorens og evangeliets kraft.

Mandag den 21. oktober, kl. 19 inviterer Husumvold Kirke i samarbejde med Husum Kirke til andagt og foredrag ved globetrotter Anders Kofoed. Præsterne Bettina Birk Jensen og Line Bjørn Hansen holder en kort andagt, og efter en hurtig forfriskning gives ordet til Anders Kofoed: Globetrotter, skribent og taler, der fortæller sprudlende og vedkommende over livsværdi og menneskeværd. Arrangementet er målrettet konfirmanderne og deres familier, men alle er velkommen. Fri entré.

Gudstjenester uge 42:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 20/10, kl. 9:

Løvfaldstur til Trekroner Kirke med højmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 20/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 20/10, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 20/10, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 22/10, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 20/10, kl. 10.30: Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 20/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 20/10, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 20/10, kl. 10:

Højmesse v/ Finn Kyllesbech