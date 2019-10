Det sker i kirken uge 44

Ugens arrangementer og Gudstjenester i Lokalområdet

Af Erik Fisker

Darwin i Bellahøj Kirke

Darwins teorier om evolutioner var banebrydende og alment anerkendte, men Darwin drog selv den konsekvens at udviklingshæmmede og bestemte ikke-europæere var laverestående og derfor ikke så meget værd som vesteuropæere. Hvilken betydning har det for menneskesynet, hvis man overtager hele hans tankegang og ikke samtidig holder fast i den kristne skabelsestankegang? Det vil teolog og samfundsdebattør Katrine Winkel Holm fortælle om ved fredagscaféen den 1. november, kl. 14 i Bellahøj Kirke. Katrine er knyttet til den teologiske bevægelse Tidehverv. Foredraget er gratis.

Tid til at mindes

Allehelgen er tiden, hvor man især kan mindes dem, der ikke er iblandt os længere. Ved gudstjenesten søndag den 3. november, kl. 10.30 i Bellahøj Kirke vil man sammen mindes dem, der er døde fra Bellahøj-Utterslev Sogn siden sidste år. Det sker ved, at der læses deres navne op og tændes lys for dem. Der bliver også i de bibelske læsninger, i salmerne, i musikken og i prædikenen sat ord på det kristne håb om et evigt liv, der rækker ud over døden og bringer lys ind i mørket. Efter gudstjenesten byder kirken på brunch til 30 kr.

Gud & Gaffel i Husum Kirke

Torsdag den 31. oktober, kl. 17 inviterer Husum Kirke til Gud & Gaffel – Halloween med børnegudstjeneste og fællesspisning. Her mødes man i mørket om lyset. Kom gerne udklædt. Gud & Gaffel er gudstjeneste og fællesspisning særligt for børn – og deres voksne – ved sognepræst Bettina Birk Jensen sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Det er gratis at spise med, det kræver ingen tilmelding.

Allehelgen i Husum Kirke

Der afholdes Allehelgen-gudstjeneste i Husum Kirke tirsdag den 5. november, kl. 19. Husum Kirke inviterer til en aftengudstjeneste, hvor man i fællesskab mindes de afdøde. Der bliver sat ord og toner på sorgen og savnet – men også på glæde og taknemmelighed. Gudstjenesten er ved alle kirkens præster.

På rejse i Japan

På Onsdagstræffet den 6. november, kl. 14-16 i Husum Kirke vil Viggo Buje tage deltagerne på rundrejse i Japan – Den opgående sols rige med toget Shinkansen med en hastighed på 270 km. i timen. Til templer, slotte, store byer, små landsbyer. Husum Kirkes Onsdagstræf er fællesskab og gode samtaler. Det er gratis og uden tilmelding.

Allehelgen i Husumvold Kirke

Søndag den 3. november, kl. 15 afholdes Allehelgen for børn og unge. I allehelgenstiden er der tradition for at samles i kirkens rum for at mindes de mennesker, der havde og har betydning i vores liv, men som nu er døde. Mange steder er allehelgensgudstjenester mest for de voksne, men i år holder sognepræst Line Bjørn Hansen en særlig Allehelgen for børn og unge i Husumvold Kirke med musik og fællessang. Samme dag kl. 19 er der Allehelgen mindegudstjeneste, når Husumvold Kirke inviterer til en stille og stemningsfuld mindegudstjeneste, hvor alle kirkens præster deltager. Ved mindegudstjenesten medvirker også Maria Lundbak på obo sammen med organist Eva Maria Jensen. Efter gudstjenesten er alle velkomne til ostebord og et glas vin.

”Spil Dansk” i Brønshøj Sognehus

Brønshøj Kirke fejrer Spil Dansk Ugen med to arrangementer. Onsdag den 30. oktober, kl.19 er der fællessang og korsang med Brønshøj Kirkes Pigekor med musik af bl.a. Carl Nielsen, Michael Bojesen og Steffen Brandt. Torsdag den 31. oktober, kl.19 er der koncert med Sange om sorg, som består af Therese Fabricius (vokal) og Martin Seier (klaver/keyboards). For nogle år siden mistede Therese sin far, og dødsfaldet sendte hende ind i en sorgproces, hvor sangen og musikken fik en hovedrolle. I foråret 2017 skrev hun ti sange om sorg og det at miste, og disse sange fremføres til koncerten sammen med refleksioner over det at miste. Begge arrangementer finder sted i Brønshøj Sognehus, og der er gratis adgang.

Gudstjenester uge 44:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 3/11, kl. 10.30:

Bellahøjmesse med

mindeandagt

v/ alle præster

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 3/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Søndag 3/11, kl. 17:

Allehelgens andagt

v/ alle præster

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 31/10, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 3/11, kl. 10.30: Højmesse

Tirsdag 5/11, kl. 19:

Allehelgen

mindegudstjeneste

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 3/11, kl. 10.30:

Allehelgensgudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 3/11, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Søndag 3/11, kl. 15:

Allehelgen for børn og unge v/ Line Bjørn Hansen

Søndag 3/11, kl. 19:

Allehelgen v/ alle præster

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 3/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Søndag 3/11, kl. 16:

Allehelgensgudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 3/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 3/11, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 3/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen