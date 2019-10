EM i fodbold kommer til Brønshøj!

Nanna Vildershøj Jensen kontrollerer, om græstæppet på Tingbjerg Ground er klar til EM i fodbold. Foto: Henrik Hvillum

Det er først i juni måned næste år, at der spilles EM i fodbold, men allerede nu er forberedelserne i fuld gang. Også på Tingbjerg Ground i Brønshøj

Af Henrik Hvillum

Forhåbentlig kvalificerer Danmark sig til EM, hvilket jo afgøres i næste måned. Det bliver desværre ikke det danske landshold, der kommer til at træne i Brønshøj, men alle de engelske Premier League-stjerner eller Cristiano Ronaldo og Portugal kunne det godt blive.

Det danske landshold kommer til at få en ”base camp” et andet sted, mens Tingbjerg Ground er valgt som såkaldt ”transit-stadion” under EM, hvor der jo spilles tre kampe på dansk grund. Forhåbentlig to gruppekampe med dansk deltagelse, og derudover en 1/8-finale, som Danmark grundet lodtrækningen ikke kan være med i.

Det betyder, at de øvrige hold, som skal spille i København, og som ikke har base her i landet, flyver ind og gennemfører eksempelvis en træning dagen inden en kamp, hvorefter de flyver ”hjem” igen. Derfor bliver det kun ganske få træningspas, der afvikles i Brønshøj.

Tip-top græstæppe i Brønshøj

Allerede nu er man ude for at tjekke faciliteterne og forberede begivenheden: Det nyanlagte græstæppes kvalitet skal undersøges. Man skal tildække alle lokale reklamer og i stedet udelukkende vise ”Euro 2020”-logoer eller officielle sponsorer. Sikkerhed og presseadgang skal være på plads osv… Om et par uger kommer UEFA´s (det europæiske fodboldforbunds) officielle udsendinge, men allerede i sidste uge var Nanna Vildershøj Jensen, UEFA Team Serice Coordinator, på besøg for at forberede besøget.

Hun har blandt mange andre praktiske pligter til EM også ansvaret for, at træningsfaciliteterne lever op til UEFA’s skrappe og detaljerede krav.

– ”Takket være et samarbejde mellem Københavns Kommune, DBU og UEFA er Tingbjerg Ground udpeget som transit arena. Vi har lavet en renovering af banen i sommer, så hele overfladen blev fræset af og der er sået nyt græs, så nu står den i tip-top stand”, fortæller Nanna Vildershøj Jensen.

Om et par uger kommer UEFA’s repræsentanter og besigtiger forholdene, så EM i fodbold kan komme ordenligt til Brønshøj.